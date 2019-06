Beyond Meat gehört seit den volatilen Kursschwüngen zu den meistgesuchten Aktien auch in Deutschland. Die Aktie ist aufgrund ihrer neuartigen Technik im Bereich Fleischersatzprodukte interessant. Aus Erbsen werden Fleisch-Paddys gefertigt, die einen "fleischigen" Geschmack haben sollen. An der Rezeptur wird weitergearbeitet und es sollen noch bessere Produkte auf den Markt kommen. Nestlé ist auf den Markt nun auch eingestiegen und auch ein weiterer Gigant der Branche teilte nun mit, dass er fleischlose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...