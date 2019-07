Auch drei Monate nach dem Börsengang bleibt Beyond Meat das ganz heiße Eisen an der Börse. Die Anleger erwarten offensichtlich, dass das US-Unternehmen die absolute Nummer 1 in dem stark wachsenden Markt für Fleischersatz wird. Gut für den, der mit Beyond Meat zusammenarbeitet. Zum Beispiel dieses Unternehmen.Der US-Essenslieferdienst Blue Apron nimmt die fleischlosen Burger von Beyond Meat in sein Angebot auf. Die Anleger reagieren begeistert: Die Aktie von Blue Apron legt zwischenzeitlich über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...