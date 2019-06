- Power Ledger stellt gemeinsam mit E-NEXT zum ersten Mal Peer-to-Peer-Handel für erneuerbare Energien in Österreich zur Verfügung. - In der Anfangsphase des Projekts werden 10 Haushalte beteiligt sein. Potenziell wird das Angebot auf weitere Kunden ausgeweitet.



Berlin (ots/PRNewswire) - Das Energiehandelsunternehmen Power Ledger hat eine Partnerschaft mit einer Tochtergesellschaft eines der fünf größten Energieversorger in Österreich, Energie Steiermark, unterzeichnet. Gemeinsam werden die Unternehmen nun ein Netzwerk für den Peer-to-Peer-Energiehandel (P2P) in und rund um Granz bereitstellen.



Gemeinsam mit NEXT-Incubator, dem Innovationszweig von Energie Steiermark, wird E-NEXT die Energiehandelsplattform von Power Ledger anfänglich für 10 Haushalte in Graz zur Verfügung stellen. So können diese Haushalte mit Dachsolaranlagen überschüssige erneuerbare Energie an ihre Nachbarn verkaufen.



In Graz wird das österreichische Vorzeigeprojekt "Smart City" durchgeführt, bei dem Technologien für erneuerbare Energie untersucht werden, um bis 2050 die Ziele der kohlenstoffarmen Energiegewinnung ohne Emissionen zu erreichen.



"Mit der Technologie von Power Ledger lässt sich der Wandel der Stadt hin zu einer Zukunft der kohlenstofffreien Energiegewinnung meistern. Gleichzeitig erhalten die Einwohner von Graz einen Anreiz für die Nutzung erneuerbarer Energien", erklärt David Martin, nicht-exekutives Vorstandsmitglied bei Power Ledger.



Die Blockchain-basierte Plattform des Projekts sorgt dafür, dass die Daten anonym bleiben und die strengen Datenschutzvorschriften der Europäischen Union gemäß der DSGVO eingehalten werden.



"Die Partnerschaft von Power Ledger mit E-NEXT ist bahnbrechend, weil sie nicht nur den Grundstein für einen Übergang zu einer Zukunft mit sauberer Energie legt, sondern auch weil durch die Akzeptanz für innovative Geschäftsprozesse Blockchain-Technologie mit vorhandenen Rechtsvorschriften in Einklang gebracht wird", stellt Herr Martin fest.



Nach der Einführung und der Testphase kann das Projekt auf weitere Haushalte in Graz und im gesamten Energienetz Österreichs ausgeweitet werden.



"Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, viele Märkte in Bewegung zu bringen - aber wir sind davon überzeugt, dass dieses Innovationsprojekt neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet und die Chance bietet, einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", erklärt Mathias Schaffer, Projektpartner und Innovationspartner bei E-NEXT.



Die Blockchain-basierte Energiehandelsplattform von Power Ledger wird derzeit an unterschiedlichen Orten in Australien sowie in Thailand, Japan und den Vereinigten Staaten getestet.



Informationen zu Power Ledger



Power Ledger ist ein australisches Technologieunternehmen, das eine Blockchain-basierte Plattform für den Handel mit erneuerbaren Energien eingerichtet hat. Die Technologie von Power Ledger hat bereits den weltweiten Sir Richart Branson's-Preis für Extreme Tech Challenge gewonnen und die Mitgründerin, Dr. Jemma Green, ist Finalistin des Preises EY World Enterpreneur Of The Year. Das Unternehmen hat eine Reihe von Produkten für den Energiehandel, die Finanzierung erneuerbarer Assets und weitere Kreditmärkte für kohlenstoffeffiziente und erneuerbare Energien entwickelt. https://www.powerledger.io/



Informationen zu E-NEXT



E-NEXT ist eine Tochtergesellschaft des österreichischen Energieversorgers Energie Steiermark AG, die den NEXT-Incubator entwickelt hat. Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug, das nicht nur die Suche nach neuen Technologien und Lösungen ermöglicht, sondern auch dafür sorgt, dass diese in Form von Pilotprojekten, Kooperationen und in manchen Fällen auch durch Investitionen in Unternehmen etabliert werden. Die Muttergesellschaft Energie Steiermark AG setzt auf Stabilität und Kontinuität und schaut auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte mit zahlreichen Innovationen zurück. E-NEXT arbeitet derzeit mit Plug and Play im Silicon Valley zusammen, um noch mehr Innovation zu fördern.



https://blog.next-incubator.com/e-powerledger-usecase/



