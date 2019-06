=== D O N N E R S T A G, 20. Juni 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Hellofresh SE, HV, Berlin 11:50 IE/SSM-Chef Enria, Rede bei der FIBI International Banking Conference, Dublin 12:00 LU/Ado Properties SA, HV, Luxemburg *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% *** 14:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 21.6.), Brüssel *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000 *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -122,00 Mrd USD zuvor: -134,38 Mrd USD *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 9,3 zuvor: 16,6 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,9 zuvor: -6,5 *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - US/Präsident Trump, Treffen mit Kanadas Premierminister Trudeau, Washington - GB/Fortsetzung des Auswahlprozesses für den Vorsitz der britischen Konservativen, London - KP/Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Chinas Präsident Xi Jinping (bis 21.6.), Pjöngjang F R E I T A G, 21. Juni 2019 *** 08:30 EU/Abschluss des Gipfels der Staats- und Regierungschefs, Treffen der Eurozone-Länder, 12:30 PK, Brüssel *** 09:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Eröffnungsrede bei der Macroprudential Conference, Eltville *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,5 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,5 zuvor: 44,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 zuvor: 52,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,8 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:05 EU/EZB, Mitteilung zum Volumen der vorfristigen Rückzahlungen von Mitteln aus dem ersten, zweiten, dritten und vierten zielgerichteten langfristigen Refinanzierungsgeschäft der zweiten Serie (TLTRO2) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,9 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,2 zuvor: 50,5 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 18:00 US/Fed, Teilnahme von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) und von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) an einem Policy Summit der Federal Reserve Bank of Cleveland, Cincinnati *** 22:30 US/Fed, Teilergebnisse der Banken-Stresstests *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Grenke + HERAUSNAHME - Wacker Chemie SDAX + NEUAUFNAHME - Wacker Chemie - Eckert & Ziegler + HERAUSNAHME - Grenke - Vossloh Stoxx-Europe-600 + NEUAUFNAHME - Grand City Properties (Deutschland) - Amplifon (Italien) - JD Sports Fashion (Großbritannien) - IWG plc (Großbritannien) - Greggs (Großbritannien) - Ashmore Group (Großbritannien) - Belimo Holding (Schweiz) - Indutrade (Schweden) - Topdanmark (Dänemark) + HERAUSNAHME - 1&1 Drillisch (Deutschland) - Aareal Bank (Deutschland) - Aurubis (Deutschland) - Siltronic (Deutschland) - Kindred Group (Schweden) - FLSmidth & Co (Dänemark) - William Hill (Großbritannien) - Daily Mail & General Trust (Großbritannien) - Imerys (Frankreich) ===

