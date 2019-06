Nachdem sich der amerikanische Leitindex am Vortag kaum von der Stelle bewegte, machte er gestern einen deutlichen Sprung nach oben. Er legte um 1,4 Prozent zu. Auch der S&P 500 (+0,96%) und der Nasdaq 100 (+1,45%) verzeichneten Zugewinne.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Tesla, Facebook, Amazon, Disney und Beyond Meat. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.