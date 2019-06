(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

BankingCheck.de Award 2019

Düsseldorf 19.06.2019 14:39

Das Bewertungsportal BankingCheck.de hat FXFlat in der Kategorie Online-Broker mit der Bestnote ausgezeichnet. Von möglichen fünf Punkten erreicht FXFlat 4,7. Damit unterstreicht das Unternehmen einmal mehr, wie sehr es die Anforderungen der Kunden in punkto Angebot und Service erfüllt.

Der langen Reihe von Auszeichnungen fügt FXFlat eine weitere hinzu: Im Rahmen der diesjährigen Ausgabe des BankingCheck.de Award hat das Bewertungsportal BankingCheck.de an FXFlat in der Kategorie Online-Broker die Note "sehr gut" vergeben, die mit dem entsprechenden Gütesiegel verbunden ist. "In einer derart großen Befragung mit der Bestnote abzuschließen, freut uns natürlich sehr", erklärt Rafael Neustadt, Geschäftsführer der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH. Im Rahmen des BankingCheck Awards wurden in diesen Jahr unter anderem 95 Finanzdienstleister bewertet. Insgesamt gaben zwischen dem 1. Januar und dem 30. April rund 140.000 Teilnehmer ihre Bewertungen zu 828 Anbietern und 876 Produkten ab. "Entscheidend ist für uns vor allem, dass diese Auszeichnung auf dem Urteil dessen basiert, der uns am meisten am Herzen liegt: der Kunde", so Neustadt weiter.

In der Vergangenheit ist FXFlat bereits des Öfteren von namhaften Instituten und renommierten Zeitschriften für sein Angebot ausgezeichnet worden, so im laufenden Jahr unter anderem etwa mit dem Titel "Fairster CFD-Broker" des Deutschen Kundeninstituts.

Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH wurde 1997 gegründet. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. FXFlat ist ein auf den Futures, Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker. FXFlat wird regelmäßig durch renommierte Verlage und Institute für hervorragenden Service & Support, großes Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Online Trading sowie professionelle, technische Lösungen ausgezeichnet.

