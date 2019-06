Eine gute Nachricht für alle Anteilseigner der deutschen Post: Das Porto für Briefe und Postkarten in Deutschland wird am 1. Juli teurer. Die Bundesnetzagentur hat dem Bonner Logistikriesen am Mittwoch grünes Licht für die Erhöhung gegeben. Das Versenden eines Standardbriefs im Inland kostet dann 80 Cent statt bisher 70 Cent.

Den vollständigen Artikel lesen ...