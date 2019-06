Bremen/Oberfranken (ots) - Skandinavisch inspirierte Designermöbel sind vieles: Pur, funktional, natürlich, ökologisch und angesagt sowieso. Doch Jannis Ellenberger reicht das nicht. "Design muss aufregen," meint der Unternehmer und Möbeldesigner, der neben seiner Arbeit für internationale Möbelmarken und Designermöbel Shops auch einen eigenen Store betreibt. Und relauncht seine Marke ganz im Sinne der neuen Botschaft: "Nachhaltigkeit muss nicht langweilig sein."



"Jeder möchte nachhaltig leben und kaufen, das gilt insbesondere für die Fans von Massivholz-Möbeln," führt der Bremer aus, der seine Designerstücke im ländlichen Oberfranken herstellt und in die ganze Welt verkauft. "Aber warum muss ökologisches Bewusstsein immer brav-bieder daherkommen? Ich finde Vernunft sexy," ergänzt er lachend. "Ein Bett ist ein Ort zum Schlafen, Lieben, Leben! Und das gilt umso mehr für ein nachhaltig produziertes Holzbett."



Die Idee, seine Produkte in ein ganz neues Licht zu stellen, kam Ellenberger nach zahlreichen Kundenkommentaren im Internet, die immer wieder einen Gedanken erkennen ließen: "Sie haben sich in einen Tisch oder einen Stuhl regelrecht verliebt. Mit Herzklopfen und allem, was dazugehört. Da machte es Klick bei mir." Und so war es naheliegend, das "Excitement" in den Mittelpunkt zu stellen. Gute Gestaltung sollte immer auch ein Erlebnis sein.



Kostprobe? "Wenn ich einmal sterbe, dann nicht aus Langeweile" - ein für traditionell gefertigte Betten ungewöhnliches Motto, das viele Regeln bricht. "Und genau das ist authentisch für uns," verrät der Designer bei einem Fotoshooting. Auch fotografisch liebt er den ungewöhnlichen Auftritt, etwa wenn Hunde es sich auf seinen Möbeln gemütlich machen oder wenn die leeren Weinflaschen daneben noch von einer wilden Nacht erzählen.



Ein reiner Werbegag? "Sicher wollen wir auffallen. Aber dafür müssen wir uns nicht verbiegen. Wir haben nur beschlossen, die Realität so aufregend abzubilden, wie sie eben ist." Die sehr realen Kunden, die Ellenberger im Store oder auf Messen trifft, scheinen jedenfalls begeistert zu sein - die Netzkommentare sind deutlich.



OTS: Ellenberger Design GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135038 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135038.rss2



Mehr Informationen zu Ellenberger:



Ansprechpartnerin: Schirien Wildhagen Telefon: +49 (0) 421 7982 28 87 E-Mail: press@ellenbergerdesign.de Website: https://www.ellenbergerdesign.de