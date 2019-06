Essen (ots) -



Markus Vancraeyenest (42) wird neuer Geschäftsführer neben Burkhard Revers bei der Fitnessstudiokette FitX. Das in Essen ansässige Unternehmen reagiert damit auf den Abschied des Firmengründers und bisherigen Geschäftsführers Jacob Fatih, der FitX auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Mit Vancraeyenest hat das Unternehmen die Stelle intern neu besetzt. In den vergangenen drei Jahren arbeitete der gebürtige Sauerländer im Management Board als Chief Financial Officer.



"Den Gesellschaftern war es wichtig, jemanden mit 'Stallgeruch' in die FitX-Geschäftsführung zu berufen. Markus Vancraeyenest ist ein ausgewiesener Finanzfachmann mit einem umfassenden Einblick in alle Unternehmensbereiche, der darüber hinaus strategisch denkt und die Unternehmensphilosophie mit entwickelt hat. Ich freue mich sehr, die ohnehin schon professionelle Zusammenarbeit der letzten Jahre noch weiter zu intensivieren", sagte Burkhard Revers, der bereits seit 2013 Geschäftsführer bei FitX ist.



Markus Vancraeyenest: "Ich freue mich auf die Aufgabe und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. FitX hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren weiter zu wachsen. Gemeinsam als FitX-Family wollen wir Fitness nach dem Motto 'FOR ALL OF US' verändern. Es gibt viele spannende Projekte, wie 'FitX gibt zurück', die wir auf den Weg bringen werden. Es erfüllt mich daher mit Stolz, die Zukunft von FitX in meiner neuen Funktion aktiv mitgestalten zu können."



Markus Vancraeyenest ist seit 2016 Teil der FitX-Familie. Zuvor war der zweifache Familienvater u. a. bei der Metro AG als Finanz- und Expansionsexperte tätig.



Über FitX



FitX ist ein im Jahr 2009 gegründeter Anbieter von Fitnessstudios mit Hauptsitz in Essen, der aktuell bereits über 80 Studios deutschlandweit betreibt. Die FitX Fitnessstudios bieten auf durchschnittlich 2.500 qm viel Platz für Kraft- und Ausdauertraining und sind rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, geöffnet. Darüber hinaus setzt FitX mit seinem umfangreichen Kursangebot ClassX neue Maßstäbe in der Welt von Gruppen-Fitnesskursen.



Jedes FitX-Studio setzt sich aus den sieben Trainingsbereichen Kursraum, Trainingsfläche, Cardio, Zirkel, Lady Gym, Turnecke und einem separaten Freihantelbereich zusammen. So finden Fitnessanfänger und -profis jeder Alters- und Leistungsgruppe das richtige Trainingsangebot. Kostenfreie Mineraldrinks und Parkplätze stehen den Mitgliedern ebenfalls zur Verfügung. Komplizierte Preisstrukturen gibt es nicht, die 20 Euro Monatsbeitrag (bei 12 Monaten Vertragslaufzeit, zzgl. einmalig 29 Euro Aktivierungspauschale für die X-Card) enthalten alle Leistungen. Mitglieder können in jedem FitX Fitnessstudio deutschlandweit trainieren. Mit seinem Claim "FOR ALL OF US" unterstreicht das Unternehmen seine Kernbotschaft "Bei FitX ist jeder willkommen". Die Marke zeigt, dass Fitness und Gesundheit keine Zielgruppe kennt, sondern für alle da ist.



