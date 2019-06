Frankfurt (www.fondscheck.de) - Analog zu den Aktienmärkten mangelt es im Handel mit Indexfonds an richtungsweisenden Signalen, so die Deutsche Börse AG.Zwar könnten sich die ETF-Umsätze der Pfingstwoche mit rund 41.000 Transaktionen durchaus sehen lassen, wie Carsten Schröder von der Commerzbank beschreibe. Eine Tendenz sei allerdings schwer auszumachen. "MSCI-World-, S&P 500- und MSCI Europe-Tracker belegen bei uns sowohl auf der Kauf- als auch Verkaufsseite die Spitzenränge." Aktien-ETFs kämen auf einen Anteil von unterdurchschnittlichen 76 Prozent, Festverzinsliches erreiche mit 18 Prozent mehr als üblich. Über alle Anlageklassen hinweg überwögen mit 53 zu 47 Prozent die Zuflüsse. Seit Wochenbeginn hätten sich ETF-Investoren unter anderem aufgrund der am Mittwoch anstehenden US-Notenbanksitzung eher bedeckt gehalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...