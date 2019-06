Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag sind zwei neue Exchange Traded Funds von State Street Global Advisors über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B979GK47/ WKN A2PFYX) könnten Anleger an der Wertentwicklung von US-Aktien mit hohen Dividendenzahlungen partizipieren. Der Smart-Beta-ETF gewichte diese Anteile anhand der jeweiligen Ertragshöhen und sei als ausschüttende und währungsabgesicherte Anteilsklasse handelbar. ...

