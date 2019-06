Cartier Resource hat den existierenden Net Smelter Royalty (NSR) für das Chimo-Projekt für lediglich 350.000 CAD zurückkaufen können. Damit wird die historische Mine für einen potenziellen Aufkäufer noch attraktiver.

Royalty zum Schnäppchen!

Glaubt man den Analysten, so liegen jetzt schon 750.000 bis 1 Mio. Unzen Gold in dem früheren Bergwerk Chimo in Quebec (mehr hier). Das zumindest leiten sie aus den bisherigen Bohrprogrammen ab. Aktuell arbeitet Cartier Resources (0,12 CAD | 0,07 Euro; CA1467721082) an einer Ressourcenschätzung für die historische Mine. Sobald diese vorliegt, wird man mehr wissen. Allerdings gab es noch einen Net Smelter Royalty auf dem Projekt in Höhe von 2 Prozent. Der Eigentümer Louvem Mines hatte dadurch das Recht auf 2 Prozent einer künftigen Netto-Produktion auf dem Projekt. Cartier konnte diesen NSR nun zurückkaufen. Das Beste ...

