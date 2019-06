Xi'an, China (ots/PRNewswire) - LONGi Solar, der weltweit führende Hersteller von monokristallinen PV-Modulen, ist zum dritten Mal in Folge im jährlich herausgegebenen Bericht zur Zuverlässigkeit von PV-Modulen, der DNV-GL PV Module Reliability Scorecard, als "Top Performer" ausgezeichnet worden.



Die 2019-Ausgabe, die von PVEL zusammen mit Scorecard-Partner DNV-GL veröffentlicht wurde, informiert Entwickler, Investoren und EPCs über Produktleistung und Zuverlässigkeit, um den strategischen PV-Modul-Einkauf weltweit zu unterstützen.



Prüfung auf Zuverlässigkeit und Leistung



IEC- und UL-Zertifizierungen sind laut PVEL wichtige Indikatoren für die Sicherheit von Modulen, für die Einkäufer von PV-Modulen zählen aber auch die Faktoren langfristige Zuverlässigkeit und Leistung. Die Erweiterung der IEC 61215 Sequenzen und Einbeziehung zusätzlicher Tests schaffen Bedingungen, die dem jahrzehntelangen Einsatz der PV-Module in der Praxis nahekommen und eine entsprechende Bewertung ermöglichen.



Die Scorecard wendet vier anspruchsvolle Testsequenzen an, um die langfristige Leistung der PV-Module unter realen Bedingungen zu simulieren. Dies ist der umfassendste öffentlich zugängliche Vergleich von Testergebnissen zur Zuverlässigkeit von PV-Modulen.



LONGi wurde in allen vier Testkategorien als "Top Performer" ausgezeichnet:



- Temperaturwechsel - Feuchtwärme - Dynamisch-mechanische Belastungen - Spannungsinduzierte Degradation (Potential Induced Degradation, PID)



Die Markenzeichen von LONGi: technologische Innovationen und Produktqualität



Der DNV-GL PV Module Reliability Scorecard "Top Performer"-Status bestätigt die Zuverlässigkeit der hocheffizienten PV-Module von LONGi und demonstriert die Technologieführerschaft des Unternehmens in F&E und seinen "Quality First"-Ansatz bei der Herstellung.



LONGi wird weiter in Technologie investieren und innovative, hocheffiziente Produkte auf den Markt bringen. Das Unternehmen hat erst kürzlich die nächste Generation von PV-Modulen der Serie Hi-MO4 auf der Intersolar Europe präsentiert. LONGi ist bestrebt, stets Produkte mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Leistungsfähigkeit bereitzustellen, die die Investmentrendite maximieren und die nachhaltige Entwicklung der Photovoltaikindustrie fördern.



Informationen zu DNV-GL



DNV-GL, das industrieweit führende Qualitätssicherungs- und Risikomanagement-Unternehmen, bietet weltweit anerkannte Prüf- und Beratungsdienstleistungen entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette, einschließlich der Bereiche erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Die professionellen Services decken Windkraft, Solarenergie und konventionelle Stromerzeugung ab und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt, um eine sichere, zuverlässige, effiziente und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten.



Pressekontakt: Ted Yang +86-153-8863-7121