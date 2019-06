home24 SE: Hauptversammlung 2019 DGAP-News: home24 SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung home24 SE: Hauptversammlung 2019 19.06.2019 / 17:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. home24 SE: Hauptversammlung 2019 * Alle Beschlüsse wurden angenommen * Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet Berlin, 19. Juni 2019 - Die ordentliche Hauptversammlung der home24 SE ("home24", das "Unternehmen") fand heute in Berlin statt. Die Hauptversammlung hat alle Beschlüsse, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, angenommen. Insgesamt waren 75% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Aktionäre von home24 beschlossen die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018. "Wir haben nach dem Börsengang im Juni 2018 wichtige Investitionen angestoßen, die künftiges Wachstum und Profitabilitätsverbesserungen ermöglichen", sagte Marc Appelhoff, Co-CEO von home24. "Sie führen zu schrittweisen Verbesserungen, so dass wir zum Jahresende die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA erreichen. home24 ist bereits die erste Anlaufstelle für reines Online Home & Living in Kontinentaleuropa und Brasilien. Diese Position wollen wir stärken und ausbauen." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung finden Sie hier: https://www.home24.com/websites/homevierundzwanzig/German/4300/veroeffentlichungen.html ---ENDE--- Über home24 home24 ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. Kontakt für Medienanfragen: Viktoria Solms viktoria.solms@home24.de +49 162 244 07 65 Kontakt für Investorenanfragen: Philipp Steinhäuser ir@home24.de +49 30 201 634 728 Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 19.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: home24 SE Greifswalder Straße 212-213 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 - 609880019 Fax: +49 30 - 2016329499 E-Mail: ir@home24.de Internet: www.home24.com ISIN: DE000A14KEB5 WKN: A14KEB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 827507 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 827507 19.06.2019 ISIN DE000A14KEB5 AXC0215 2019-06-19/17:15