Der Wiener Rentenmarkt ist am Mittwochnachmittag mitschwächerer Tendenz aufgetreten. Der Euro-Bund-Future zeigte sichebenfalls mit Abschlägen.Nachdem am Vormittag Konjunkturdaten aus Deutschland undGroßbritannien im Zentrum gestanden hatten, dürfte am Abend dieZinsentscheidung der US-Notenbank, Federal Reserve (Fed), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...