Baden-Baden / Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Pierre M. Krause quartiert sich eine Nacht bei Promis ein / Schauspielerin Christine Urspruch in Stuttgart / Fr. 26. Juli., 23:30 Uhr, SWR Fernsehen



Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind? Ist ein Leben in und mit der Öffentlichkeit wirklich so spannend und glamourös wie man es sich vorstellt? Wann sind Fan-Selfies auch mal unangenehm? Aufgepasst, liebe Promis, denn "Krause kommt!" In dieser Folge besucht Moderator Pierre M. Krause die größte kleine Schauspielerin Christine Urspruch in Stuttgart. Zu sehen am Freitag, 26. Juli 2019 um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.



Pathologieerfahrungen und die Bedeutung der Familie Heute macht sich Pierre M. Krause auf zu Schauspielerin Christine Urspruch, bekannt unter anderem als "Alberich", Assistentin des Gerichtsmediziners Professor Boerne im Münsteraner Tatort-Team. Sie bewohnt seit ihrer Hauptrolle in der Erfolgsserie "Dr. Klein" immer wieder für mehrere Monate im Jahr eine Wohnung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Mit der Zahnradbahn "Zacke" fahren Pierre und die sympathische Schauspielerin in den Stadtteil Degerloch - herrliches Wetter und bester Ausblick inklusive. Während des Ausflugs erfährt der Moderator viel über den Umgang der Schauspielerin mit Geld, Existenznöten und Zukunftsangst. Nach Thai-Massage und anschließendem Essen, inklusive Gespräch über ihre Erfahrungen in der Pathologie und die Bedeutung ihrer Familie, wartet auf Pierre ein besonderes Betthupferl: Christine trägt ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Trotz Flaute gelingt der Segelunterricht am folgenden Tag und Christine schafft sogar eine Wende. Die abschließende Shoppingtour ist zwar nicht erfolgreich, dafür aber umso lustiger.



Vielseitiger Moderator



Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt und u. a. für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war. Für die Sendung "TV-Helden" wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis bereits verliehen. Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald" verfasst.



Sendung:



"Krause kommt! Christine Urspruch", Freitag, 26. Juli, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen



Die Sendungen stehen nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek zur Verfügung. Abrufbar unter: https://www.ardmediathek.de/ard/



Informationen und Bilder hier: http://swr.li/swrfernsehen-krause-kommt-urspruch



Fotos über www.ARD-Foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2