Die starke Kursrally der Kryptowährungen seit Februar/März diesen Jahres ist zuletzt ein wenig ins Stocken geraten. Dies ruft bereits wieder erste "Crashpropheten" auf den Plan, die die nächste Abwärtswelle von Bitcoin (BTC) und Co. ausrufen. Ich halte jedoch weder am Aktien- noch am Kryptowährungsmarkt besonders viel von diesen Crashpropheten. Denn letzten Endes schüren sie nur Angst, was Anleger von - langfristig oftmals sehr lukrativen - Investments abhält.

Nicht von der Hand zu weisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...