Der Kryptomarkt erreichte im Januar 2018 sein All-Time-High. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen betrug am 13.11.2017 lediglich 200 Mrd. US-Dollar. Daraufhin ging der Markt in eine atemberaubende kurze Boom-Phase über und erreichte schließlich am 07.01.2018 seinen Höchststand von etwa 834,7 Mrd. US-Dollar. Schließlich folgte in den nächsten elf Monaten ein dramatischer Bärenmarkt, der bis zum 15.12.2018 die Gesamtkapitalisierung auf knapp 100 Mrd. US-Dollar schmelzen ließ. Bis heute haben ...

