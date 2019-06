Aus dem Silicon Valley kommend, ist ChargePoint vor zwei Jahren in Europa "auf der grünen Wiese" gestartet. Mit Sven Meder, Head of Sales DACH, haben wir kürzlich auf der Power2Drive über das Leistungsspektrum und die weiteren Schritte des Ladeinfrastruktur-Anbieters gesprochen. Grundlegend habe ChargePoint vor allem den Konsumenten im Blick - also die Fahrer von Elektroautos. "Wir glauben, dass das ...

