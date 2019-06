US-Außenminister Mike Pompeo hat die Europäische Union in der Iran-Krise zur Zusammenarbeit mit den USA aufgerufen. "Wir müssen zusammenarbeiten, um die Bedrohungen zu beenden, denen wir alle gegenüberstehen", schrieb Pompeo am Mittwoch auf Twitter. "Unsere transatlantische Partnerschaft ist entscheidend, um unsere gemeinsame Sicherheit und unseren gemeinsamen Wohlstand zu sichern", schrieb Pompeo.

Der US-Außenminister hatte sich am Vortag mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini getroffen. Die USA erklären den Iran für den Urheber von Angriffen auf zwei Tankschiffe im Golf von Oman. Die EU hat wie zahlreiche weitere Länder Zweifel an dieser Version. "Wir sammeln weiterhin Informationen", hatte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Montag erklärt. Die USA hatten angebliche Beweise für die Urheberschaft Irans vorgelegt. Die öffentliche bekannten Details weisen jedoch nicht überprüfbar eindeutig auf den Iran.

In Europa herrscht auch eine völlig andere Auffassung zur US-Entscheidung, den Atomdeal mit dem Iran zu verlassen, als in den USA. Die EU, Deutschland, Großbritannien und Frankreich wollen das Abkommen unbedingt aufrechterhalten und möglichst weitere Absprachen darauf aufbauen./dm/DP/men

