Zürich (ots) - Als erste Ländergesellschaft des schwedischen

Möbelriesen lanciert Ikea Schweiz das Thema Möbelmiete. Das schreibt

die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Ein Ikea-Sprecher

bestätigt die Informationen: «Zuallererst wird die Möbelmiete in der

Schweiz lanciert, das ist eine Ikea-Weltpremiere, die diese Woche

beginnt.»



Als erste Zielgruppe hat Ikea Schweiz dabei Firmenkunden auf dem

Radar. Vermietet werden an KMU und Startups nicht Einzelmöbel,

sondern ganze Möbelpakete für Arbeitsplätze und Sitzungszimmer.

Grundlegendes Pricing-Prinzip: Je länger die Miete dauert, desto

günstiger wird sie. In den Preisen sind jeweils Lieferung und Montage

sowie Rückbau und Rücklieferung inbegriffen. Bei Ikea Schweiz

begründet man den Mietvorstoss so: «Per Möbel-Abo können wir den

Ansatz der Zirkularwirtschaft ausprobieren. Wenn die Kunden das Abo

beenden, nehmen wir das ausgemietete Mobiliar zurück und führen es

über das Programm 'Second Life' dem Wiederverkauf zu.»



Auf längere Frist solle die Möbelmiete über die Businesskundschaft

hinaus erweitert werden: «Fernziel ist, ein solches Abo der breiten

Bevölkerung anbieten zu können. Momentan klären wir auch ab, ob und

wie wir mit einem Finanzpartner so zusammenarbeiten könnten, dass die

Möbelmiete einem Autoleasing gleichkäme.»



Einen Ikea-typischen Namen hat das Mietprogramm bisher noch nicht.

Aktuell läuft das Projekt bei Ikea Schweiz unter den Namen

Büromöbelmiete oder Furniture as a Service (FaaS).



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90