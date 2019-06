Zürich (ots) - Die Schweizer Kaderlöhne sind weiter auf stabil

hohem Niveau. Ein Schweizer Marketingleiter kann bis zu 235'000

Franken verdienen, der IT-Chef einer grossen Firma bis zu 219'000 und

ein Leiter Revision kommt auf 220'000 Franken. Das sind die

Ergebnisse der Kadersalärstudie 2019 der Beratungsfirma Kienbaum und

der «Handelszeitung», für die 16'104 Schweizer Chefgehälter

analysiert wurden.



Die Steigerungsraten bei den Kaderlöhnen sind aber auch in diesem

Jahr bescheiden und betragen maximal 1 Prozent. Seit dem Jahr 2014

verharren die Steigerungen auf diesem Niveau. Etwas besser bezahlt

als im Vorjahr hat die Energiebranche, etwas weniger Lohn gab es bei

den Banken.



Jahresbezogene variable Vergütungen sind auf allen Kaderstufen

verbreitet. Am häufigsten beim Topmanagement (96 Prozent), seltener

beim unteren Management (74 Prozent). Die Höhe der variablen

Vergütung beträgt im Median für das Topmanagement 89'000 Franken, für

Manager, die zum unteren Management gehören, 12'000 Franken.



Auf weniger Lohn in den nächsten Jahren müssen sich Vertreter

solcher Berufe einstellen, für deren Ausübung nur wenig

spezialisiertes Know-how erforderlich ist. Allgemein betreffen das

Tätigkeiten, die sich gut automatisieren lassen, etwa im Bereich

Buchhaltung, teilweise auch im Controlling und in der Revision. Ein

Leiter Revision verdient bisher in der Schweiz 220'000 Franken.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90