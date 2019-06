Schulte-Schlagbaum AG: Situation Konzernumsatzerlöse und Ergebnis nach 5 Monaten in 2019 DGAP-News: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht Schulte-Schlagbaum AG: Situation Konzernumsatzerlöse und Ergebnis nach 5 Monaten in 2019 19.06.2019 / 18:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Finanzmeldung vom 19.06.2019 Situation Konzernumsatzerlöse und Ergebnis nach 5 Monaten in 2019 Die Schulte-Schlagbaum Gruppe (im Folgenden "SAG") hat nach 5 Monaten im Jahr 2019 konsolidierte Konzernumsatzerlöse in Höhe von rund 22 Mio. EUR erzielt und lag damit, unter Berücksichtigung der Sächsischen Schlossfabrik GmbH (SSF) in den Konsolidierungskreis, um exakt 4% über dem Vorjahreszeitraum. Die kumulierten Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs Gästemanagementsysteme, der Tochtergesellschaften eccos pro gmbh, novacom software gmbh und EDV-Service Schaupp GmbH, zeigten sich mit einem Wert von 4,1 Mio. EUR (VJ.: 4,5 Mio. EUR) tendenziell schwächer. Hauptsächlich wirkt sich die Sättigung des österreichischen Registrierkassen-Marktes für die novacom software gmbh negativ aus. Positiv zeigt sich die Entwicklung des Geschäftsbereichs Schloss- und Schließblechsysteme, der sich nun in der internen Betrachtung aus dem Geschäftsbereichs GB 1 der SAG und unseren neuen Tochtergesellschaft SSF zusammensetzt, mit einem Umsatzplus von 4% gegenüber dem Vorjahr. Auch unsere Schweizer Tochtergesellschaft STS Systemtechnik Schänis GmbH trägt, getrieben durch den Bereich Stanztechnik, mit einem Umsatzplus in CHF um rund 7% zu einer verbesserten Umsatzentwicklung bei. Der bei der Muttergesellschaft beheimatete Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel zeigt mit einem Umsatzplus von 8% gegenüber dem Vorjahr zwar eine ansteigende Tendenz, hinkt aber den gesetzten Zielen, vor allem im Inland, noch deutlich hinterher. Das Konzernergebnis vor Steuern hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, liegt aber mit -0,5 Mio. EUR (VJ: -0,7 Mio. EUR) aufgrund der o.a. Umsatzsituation hinter unserer eigenen Zielsetzung zurück. Die Ausschöpfung der Optimierungspotentiale des Geschäftsbereichs Schließsysteme für Türen und Möbel und der eccos pro gmbh unter einer Führung seit Ende Februar dieses Jahres befindet sich noch in der Anfangsphase. Wir erwarten in den nächsten Monaten erste positive Effekte. Die Verschmelzung des Geschäftsbereichs Schloss- und Schließblechsysteme mit der Sächsischen Schlossfabrik verläuft äußerst erfreulich und der Geschäftsbereich trug mit einem deutlich über Plan liegenden positiven Resultat zum operativen Ergebnis der Gruppe bei. Der weiterhin anhaltende Bauboom in Deutschland und die guten Bauprognosen für das europäische Ausland kennzeichnen auf der einen Seite das positive Marktumfeld, auf der anderen Seite machen die internationalen politischen Entwicklungen eine seriöse Umsatzprognose schwierig. Der Vorstand geht unter diesen aktuellen Prämissen für das Gesamtjahr 2019 von einem im mittleren einstelligen Bereich liegenden Umsatzwachstum und einem positiven operativen Ergebnis in der SAG-Gruppe aus. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Finanzmeldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge der Schulte-Schlagbaum AG. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. 19.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 827721 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 827721 19.06.2019 ISIN DE0007190001 AXC0247 2019-06-19/18:24