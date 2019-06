Ist Catabasis Pharmaceuticals (WKN: A2PBC0) noch aufzuhalten? Unser Top-Favorit des Jahres meldete in dieser Woche im Rahmen seines monatlichen "Catabasis Connection"-Newsletters einen weiterhin "starken Fortschritt" bei der Ausführung seines Phase-3-Trials PolarisDMD. In den nächsten Tagen stehen zudem zwei wichige Präsentationen auf der Agenda.

Mit der heute offiziell gestarteten Rekrutierung in Jerusalem konnte Catabasis den weltweit mittlerweile 34. Standort für seine Edasalonexent-Zulassungsstudie aktivieren. Nur noch vier Trial Sites warten derweil auf den Startschuss. Damit nähert sich das Unternehmen mit riesigen Schritten der "Enrollment Completion" in Phase 3, einem Meilenstein, der nicht selten eine signifikante Neubewertung mit sich bringt, da neue institutionelle Anlegeradressen mit ihrem vorkommerziellen Positionsaufbau beginnen.

Quelle: catabasis.com

Catabasis präsentiert doppelt

Gestern gab Catabasis bekannt, seinen potenziellen DMD-Blockbuster noch diesen Monat auf zwei wichtigen Fachkongressen zu präsentieren: am kommenden auf dem "Symposium on Muscle-Bone Interaction in Duchenne Muscular Dystrophy" in Salzburg sowie zwischen am 27. und 28. Juni auf der "Parent Project Muscular Dystrophy 25th Annual Conference" in Orlando.

Im kommenden Monat rechnen wir mit der offiziellen Verkündung des Rekrutierungsabschlusses. Bereits im Vorfeld erwarten wir wieder deutlich steigende Notierungen. Ein solches Szenario haben wir es beispielsweise auch bei unserem Chat-Tipp Chiasma Pharma gesehen, dessen Kurs pötzlich gewaltig explodierte und trotzt des allseits bekannten Dezember-Crashs im Markt mittlerweile mehr als +500% Performance seit unseres ...

