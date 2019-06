Mainz (ots) - Woche 29/19 Donnerstag, 18.07.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



17.15 ZDF-History Die zwei Leben des Helmut Schmidt Deutschland 2016



"Wunder der Wissenschaft - Schleimige Invasion und leuchtendes Moos" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und neuen Sendetitel beachten: 19.30 ZDFzeit Mensch Merkel! Die Kanzlerin und die Deutschen Deutschland 2019



20.15 Volksparteien a.D.? - Zeitenwende in Deutschland Deutschland 2019



( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 30/19 Mittwoch, 24.07.



Bitte Programmänderungen beachten:



13.00 Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem Vormarsch



"Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite" entfällt 13.45 Leschs Kosmos Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz Deutschland 2017



"Macht und Machenschaften: Milliardengeschäft Steuerhinterziehung" entfällt 14.15 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft? "Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen" um 14.30 Uhr entfällt 15.00 Brexit - Scheidungskrieg in Europa Großbritannien 2019



"In der Schuldenfalle: Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher" um 15.15 Uhr entfällt 15.45 Volksparteien a.D.? - Zeitenwende in Deutschland Deutschland 2019



"Schnäppchenjagd: Verloren, verpfändet, versteigert" um 16.00 Uhr entfällt "Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt" um 16.45 Uhr entfällt 17.15 ZDFzeit Mensch Schröder! Eine deutsche Karriere Deutschland 2017



"ZDFzoom: Die dunkle Seite der Zeitarbeit" entfällt "Reicht die Rente? Was vom Arbeitsleben übrig bleibt" um 17.45 Uhr entfällt 18.00 ZDFzeit Mensch Merkel! Die Kanzlerin und die Deutschen Deutschland 2019



"ZDF.reportage: Wohnstress - Eigenheim" um 18.15 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderungen beachten: 1.00 Volksparteien a.D.? - Zeitenwende in Deutschland Deutschland 2019



"Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite" um 1.15 Uhr entfällt 2.30 ZDFzeit Mensch Schröder! Eine deutsche Karriere Deutschland 2017



"Macht und Machenschaften: Milliardengeschäft Steuerhinterziehung" um 2.00 Uhr entfällt "Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen" um 2.45 Uhr entfällt 3.15 ZDFzeit Mensch Merkel! Die Kanzlerin und die Deutschen Deutschland 2019



"In der Schuldenfalle: Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher" um 3.30 Uhr entfällt 4.00 ZDF-History Die zwei Leben des Helmut Schmidt Deutschland 2016 "Schnäppchenjagd: Verloren, verpfändet, versteigert" um 4.15 Uhr entfällt 4.45 ZDF-History Helmut Kohl - Triumph und Tragödie Deutschland 2015



"Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt" entfällt



Donnerstag, 25.07.



Bitte Programmänderungen beachten:



5.30 Mysterien des Weltalls Die Erde nimmt ihre Wunder zurück Mit Morgan Freeman USA 2016



"Die Haushaltsauflöser - Was vom Leben übrig bleibt" um 5.15 Uhr entfällt "Leschs Kosmos: Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere" um 5.45 Uhr entfällt



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121