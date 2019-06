Im ersten Halbjahr 2019 sind die Aktienmärkte trotz vieler politischer Querschläge kräftig gestiegen. Wie sind die Aussichten für die nächsten sechs Monate?



Markus Kaiser, Vorstand von StarCapital, steuert ETF-Strategien überwiegend mit Trendphasenmodellen. Vor allem will er damit starke Kursverluste vermeiden. Bezogen auf die aktuelle Lage sieht er einige Hoffnungszeichen für das zweite Halbjahr: "Der MSCI World bewegt sich kurzfristig seitwärts, der längere Aufwärtstrend ist jedoch in Takt", stellt er fest. Für die Schwellenmärkte sieht Kaiser eine Stabilisierung und für Europa im Vergleich zu den USA inzwischen eine relative Stärke. Deshalb hat er die Aktienquoten in seinen ETF-Strategien nach dem STARS-Modell wieder angehoben. Auch Thomas Meyer zu Drewer von ComStage ETF berichtet, dass viele Anleger die jüngsten Schwächephase zu Zukäufen genutzt hätten.