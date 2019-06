Nanning, China (ots/PRNewswire) - Um die Genehmigung industrieller Bauprojekte zu optimieren und zu vereinfachen, Unternehmen effektiver zu betreuen und die Vitalität der Märkte und gesellschaftliche Kreativität kontinuierlich zu stimulieren, hat die nationale wirtschaftliche und technologische Entwicklungszone Nanning im April dieses Jahres ein Servicesystem nach "Housekeeper-Art" zur Projektgenehmigung eingeführt. Mit diesem System wurde die Zahl der von der Stadt Nanning für die Genehmigung von Bauprojekten in der nationalen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Nanning einzureichenden Unterlagen von 34 auf 31 reduziert. Statt 13 Verfahrensschritten sind jetzt nur noch 10 erforderlich. Seit Jahresbeginn hat die behördliche Genehmigungsstelle der nationalen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Nanning insgesamt 146 Genehmigungsanträge für Bauprojekte erhalten. Laut dem Managementkomitee der nationalen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Nanning lag die Bearbeitungsquote bei 100 %.



Die behördliche Genehmigungsstelle der nationalen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Nanning bietet für alle Industrieprojekte zwei Services an: "General Housekeeper" und "Professional Butler". Für Unternehmen verkürzt sich damit die Wartezeit bis zur Genehmigung von Bauprojekten. Nach dem Prinzip "Annahme, Schulung, Orientierung und Bearbeitung aus einer Hand" werden staatliche Dienstleistungen für die privatwirtschaftliche Projektgenehmigung angeboten mit "vorbehaltloser Annahme zur Prüfung, barrierefreier Koordination, prozessumfassender Nachbearbeitung und optimal abgestimmter Kommunikation".



Am 14. Mai wurde He Jinxing, Leiter des Nanning-Projekts von Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd., in der behördlichen Servicestelle der nationalen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Nanning vorstellig, um die zweite Projektphase anzumelden. Von der Einreichung der Unterlagen bis zur Genehmigung mit Stempel vergingen gerade einmal drei Minuten.



"In der ersten Projektphase 2013 stellte unser Unternehmen vier Leute ein, um bei den verschiedenen Stellen die jeweiligen Genehmigungen zu beantragen. Allein die Genehmigung für das Bauprojekt dauerte ein halbes Jahr", sagte He Jinxing. "Heute ist der Vorgang viel effizienter. Wir können uns bei der Vorbereitung der Unterlagen an der Checkliste orientieren, die Bauunterlagen bei dem von der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone bestimmten 'Housekeeper' einreichen und alles an einem einzigen Schalter bearbeiten lassen. Dieser 'Housekeeper' ist dann die zentrale Kontaktperson von der Projektgenehmigung bis zur endgültigen Abnahme, was uns eine Menge Zeit spart."



Ein Mitarbeiter der Nanning Yanxiang Equipment Technology Co., Ltd., berichtet davon, dass unter dem 'Housekeeper'-Modell die Genehmigungsphase für ein Projekt von drei Arbeitstagen auf einen Tag gekürzt wurde.



"Alle beteiligten Abteilungen und Stellen sind nahtlos vernetzt und immer gut vorbereitet. Die Kunden sind immer gut betreut und während des gesamten Vorgangs hoch zufrieden." Nach Worten von Nong Shiying, stellvertretender Leiter der behördlichen Genehmigungsstelle der nationalen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Nanning, konnte die Prüfung und Archivierung von Bauzeichnungen von drei Arbeitstagen (Vorgabe der Stadt Nanning) auf zwei Arbeitstage gekürzt werden. Die Zuteilung der Baugenehmigung wurde von fünf Arbeitstagen auf drei Arbeitstage verkürzt, und der gesamte Zeitaufwand für die Genehmigung eines Bauprojekts wurde von 47 Arbeitstagen auf 42 Arbeitstage verkürzt. Dadurch werden die Ansiedlung und der Produktionsanlauf von Unternehmen in der Zone deutlich beschleunigt. Die nationale wirtschaftliche und technologische Entwicklungszone Nanning will den Genehmigungsprozess weiter verschlanken und optimieren und das Servicesystem nach "Housekeeper-Art" auf andere Bereiche ausdehnen.



