Delivery Hero SE: Delivery Hero hebt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 um EUR 200 Millionen an DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung Delivery Hero SE: Delivery Hero hebt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 um EUR 200 Millionen an 19.06.2019 / 21:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AD-HOC-MITTEILUNG Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) NR. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MMVO) Delivery Hero hebt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 um EUR 200 Millionen an Berlin, 19. Juni 2019 - Die Delivery Hero Gruppe ("Delivery Hero") erzielt höhere Investitionsrenditen und erhöht die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 erheblich um EUR 200 Millionen auf EUR 1,3 Milliarden bis EUR 1,4 Milliarden, was zu einem Wachstum von nahezu 100 % gegenüber dem Vorjahreswert führt. Delivery Hero erwartet, dass die Wachstumsraten der Gruppe für Bestellungen und Umsätze im zweiten Quartal 2019 leicht über denen des ersten Quartals 2019 liegen werden und dass sich diese höheren Wachstumsraten im dritten Quartal und im vierten Quartal 2019 fortsetzen werden. Das bereinigte EBITDA von Delivery Hero für die ersten fünf Monate in 2019 liegt im Rahmen der bisherigen Prognose. Basierend auf erhöhten Anlagerenditen plant Delivery Hero, im zweiten Halbjahr 2019 bis zu EUR 100 Millionen opportunistisch zusätzlich zu investieren, sofern die Renditen attraktiv bleiben. Die Prognosen für das bereinigte EBITDA der Segmente MENA und Europa für das Gesamtjahr 2019 bleiben unverändert nach zusätzlichen Investitionen. Für das Gesamtjahr 2019 wird für das MENA-Segment ein positives bereinigtes EBITDA von EUR 70 Millionen und das Segment Europa wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 die Gewinnschwelle erreichen. Definitionen: Die Zahlen sind um die Veräußerungen von Indien, foodora (Australien, Frankreich, Italien und den Niederlanden) und Deutschland bereinigt. Für Delivery Hero stellen die ausgewiesenen Umsatzerlöse die Summe aller Segmentumsätze vor Abzug von Vouchern dar. Beim bereinigten EBITDA handelt es sich um das Ergebnis der fortgeführten Geschäftsbereiche vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen und nicht operativen Ergebniseffekten. Seit Januar 2019 unterliegt das bereinigte EBITDA IFRS 16. Investorenanfragen Duncan Medienanfragen Vincent Pfeifer McIntyre SVP Corporate Finance & Corporate Spokesperson & Senior Head of Investor Relations Manager Corporate Communications ir@deliveryhero.com press@deliveryhero.com Disclaimer Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. 