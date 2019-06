-------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------



19.06.2019



Zwtl.: Abstimmungsergebnisse zur 30. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 19. Juni 2019



Tagesordnungspunkt 3: Entlastung Winkler Präsenz: 49 Aktionäre mit 2.119.781 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.897.151 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 20,11 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.897.151



JA-Stimmen: 48 Aktionäre mit 1.897.151 Stimmen. NEIN-Stimmen: Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: Aktionär mit 222.630 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Entlastung Sailer Präsenz: 51 Aktionäre mit 8.026.287 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.803.657 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,71 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.803.657



JA-Stimmen: 50 Aktionäre mit 7.803.657 Stimmen. NEIN-Stimmen: Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: Aktionär mit 222.630 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Entlastung Hochrieser Präsenz: 51 Aktionäre mit 8.033.107 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.810.477 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,78 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.810.477



JA-Stimmen: 50 Aktionäre mit 7.810.477 Stimmen. NEIN-Stimmen: Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: Aktionär mit 222.630 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Schallert Präsenz: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.042.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,24 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.042.697



JA-Stimmen: 51 Aktionäre mit 7.820.067 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 222.630 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Kubis Präsenz: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.880.222 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,52 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.880.222



JA-Stimmen: 47 Aktionäre mit 7.657.592 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 222.630 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 162.475 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Strohmayer Präsenz: 51 Aktionäre mit 7.960.862 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.798.387 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,65 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.798.387



JA-Stimmen: 46 Aktionäre mit 7.575.757 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 222.630 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 162.475 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Staribacher Präsenz: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.042.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,24 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.042.697



JA-Stimmen: 51 Aktionäre mit 7.820.067 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 222.630 Stimmen. Stimmenenthaltung:0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Eckert Präsenz: 50 Aktionäre mit 2.137.973 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.137.973 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 22,66 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.137.973



JA-Stimmen: 49 Aktionäre mit 1.915.343 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 222.630 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Betriebsrat Präsenz: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.042.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,24 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.042.697



JA-Stimmen: 51 Aktionäre mit 7.820.067 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 222.630 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.042.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,24 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.042.697



JA-Stimmen: 51 Aktionäre mit 7.820.067 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 222.630 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6.1: Erhöhung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrats im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von vier um eins auf fünf. Präsenz: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.042.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,24 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.042.697



JA-Stimmen: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6.2: Wahl Beermann Präsenz: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.042.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,24 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.042.697



JA-Stimmen: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung er die Änderung der Satzung in § 13 Hauptversammlung Präsenz: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.685.550 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,46 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.685.550



JA-Stimmen: 45 Aktionäre mit 7.685.535 Stimmen. NEIN-Stimmen: 4 Aktionäre mit 15 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 357.147 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 2: Geänderter Antrag zu TOP 2, Abstimmung an letzter Stelle Präsenz: 52 Aktionäre mit 8.042.697 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.915.343 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 20,30 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.915.343



JA-Stimmen: 46 Aktionäre mit 1.914.769 Stimmen. NEIN-Stimmen: 3 Aktionäre mit 574 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 6.127.354 Stimmen.











Rückfragehinweis: Mag. Erika Hochrieser e.hochrieser@frauenthal.at



