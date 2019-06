Am Mittwoch hat FPT Software eine Vereinbarung mit Airbus unterzeichnet, um als einer der ersten Skywise-zertifizierten Airbus-Partner die digitale Zusammenarbeit in der globalen Luftfahrtindustrie zu fördern. Weitere vier Unternehmen, die von Airbus für dieses Programm ausgewählt wurden, sind Accenture, CapGemini, IBM und Sopra Steria.

Die Auswahlkriterien von Airbus für zertifizierte Partner erfüllen Unternehmen mit globaler Präsenz, Kenntnissen der Skywise-Technologie, hochqualifizierten Mitarbeitern, bestehenden Geschäftsbeziehungen mit Fluggesellschaften und dem europäischen Flugzeughersteller.

Laut Airbus profitieren die Skywise-zertifizierten Partner von speziellen Schulungen und Zertifizierungen, um Luftfahrtunternehmen bei der Entwicklung robusterer und umfangreicherer Anwendungen auf der Open-Data-Plattform zu unterstützen. Sie erhalten zudem Zugriff auf ihren eigenen Skywise-Arbeitsbereich und zusätzliche Funktionsmerkmale der Plattform.

Skywise, das Airbus als "schlagendes Herz der Luftfahrt" bezeichnet, ist ein digitales, hyperkonnektiertes Datenportal, mit dem Benutzer Prozesse aus allen Bereichen optimieren und simulieren können, von Ingenieurswesen und Wartungsdienstleistungen bis hin zum Flugbetrieb. Skywise wurde Mitte 2017 auf der Paris Airshow vorgestellt und hat sich zu einer Referenzplattform entwickelt, die von 80 Luftfahrtunternehmen genutzt wird. Bis Ende dieses Jahres werden voraussichtlich dutzende weitere Unternehmen an Bord kommen.

"Die Skywise-Plattform ist die Antwort des weltweit führenden Flugzeugherstellers Airbus auf die industrielle Revolution 4.0 in der Luftfahrtbranche. FPT Software ist stolz darauf, gemeinsam mit IBM, Accenture, Capgemini und Sopra Steria die Zukunft der Luftfahrt zu gestalten. Unsere Softwareingenieure arbeiten rund um die Uhr an der Entwicklung und Bereitstellung von Skywise-Anwendungen für Verkehrsflugzeuge auf der ganzen Welt", so Hoang Nam Tien, Chairman bei FPT Software.

Seit 2017 ist FPT Software ein vertrauenswürdiger Airbus-Partner. Damals haben die beiden Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Entwicklung des Skywise-Ökosystems in Asien voranzutreiben. In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen Airbus dabei unterstützt, Daten von mehr als 30 Verkehrsflugzeugen auf der Skywise-Plattform zusammenzuführen, zu standardisieren und zu integrieren. Laut Mathew Evans, Airbus-Direktor des Global Skywise Project, ist die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen intensiv und umfangreich. "Skywise ist ein globales Luftfahrtprojekt", berichtet Evans. "Unsere Partnerschaft ist keine Kooperation von kurzer Dauer wir haben eine lange Zukunft vor uns."

Nach zwei Jahrzehnten als führender IT-Dienstleister Südostasiens hat FPT Software kürzlich entschieden, sich verstärkt auf die digitale Transformation zu konzentrieren, um innerhalb von zehn Jahren zu den 50 weltweit führenden Anbietern digitaler Transformationsservices zu gehören. Das Unternehmen hat sich mit großen Luftfahrtgesellschaften in Europa, den USA und Vietnam zusammengetan, um die Zukunft der globalen Luftfahrtindustrie durch disruptive digitale Dienste und Lösungen mitzugestalten.

Über FPT Software

FPT Software ist Teil der FPT Corporation einem der weltweit führenden Anbieter von IT-Services mit Hauptsitz in Vietnam sowie einem Umsatz von fast 2 Milliarden US-Dollar und 33.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist nach CMMI Level 5 v1.3 und ISO 27001 qualifiziert und stellt weltweit erstklassige Services in den Bereichen Analytics, IoT, Mobilität, Cloud, Embedded System, QS-Tests, Legacy-Migration, Paketimplementierung, Anwendungsservice und BPO-Services über Vertriebszentren in den USA, Japan, Europa, Australien, Vietnam und im Asien-Pazifik-Raum bereit. Das Unternehmen bedient weltweit über 600 Kunden, darunter 100 Fortune-500-Unternehmen aus Luft- und Raumfahrt, Automobil, Banken und Finanzen, Kommunikation, Medien und Dienstleistungen, Logistik und Transport, Versorger, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Fertigung, öffentlicher Sektor, Technologie und anderen Branchen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.fpt-software.com.

Über Airbus

Airbus ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug 64 Mrd. Euro im Jahr 2018, die Anzahl der Mitarbeiter rund 134.000. Airbus bietet die umfangreichste Palette an Verkehrsflugzeugen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführer bei Tank-, Kampf-, Transport- und Missionsflugzeugen und eines der größten Raumfahrtunternehmen der Welt. Die zivilen und militärischen Hubschrauber von Airbus zeichnen sich durch hohe Effizienz aus und sind weltweit gefragt.

