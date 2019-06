Die Partnerschaft zielt darauf ab, Fans, Spielern, Vereinen und dem Cricket-Ökosystem an der Basis erstklassige Erfahrungen zu bieten

HCL Technologies (HCL) und Cricket Australia (CA) haben heute eine mehrjährige Partnerschaft angekündigt, bei der HCL zum Digital Technology Partner von CA gewählt wurde.

HCL Technologies and Cricket Australia exchanging mementos to announce digital partnership. Standing left to right: Brad Hodge, former Australian international cricketer, current cricket coach; Arthur Fillip, Executive Vice President Sales Transformation Marketing; Kevin Roberts, CEO, Cricket Australia; Swapan Johri, Corporate Vice President Head Asia/Pacific Middle East Business; Belinda Clarke, Executive General Manager, Community Cricket former captain of the Australian Women's Cricket Team (Photo: Business Wire)