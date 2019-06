Zu den Ankündigungen zur Funktionsvielfalt und zu Produkten von Shopify gehören sein allererstes Erfüllungsnetzwerk, eine vollständig neue Plattform für Unternehmensmarken und zusätzliche Fähigkeiten für Händler und ihren internationalen Vertrieb

Heute enthüllte die Shopify Inc. (NYSE:SHOP) (TSX:SHOP), die führende Multi-Channel-Handelsplattform, die neuesten Informationen über die Handelstechnologie im Rahmen von Shopify Unite, der jährlichen Konferenz, die globale Partner und die Entwicklergemeinde des Unternehmens zusammenbringt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190619005858/de/

Craig Miller, Chief Product Officer of Shopify, announces Shopify Fulfillment Network at the company's annual partner conference, Shopify Unite, in Toronto, Canada on June 19, 2019. (Photo: Shopify)

"Die wahre Stärke von Shopify ergibt sich aus der Vielfalt und Stärke unseres Ökosystems", so Tobi Lutke, CEO von Shopify. "Unite verschafft unserer Entwickler- und Partnergemeinde Zugang zu unserem Produktplan. Gemeinsam, und nur gemeinsam, wird es uns gelingen, die Zukunft des Handels mitzugestalten und die Unternehmerinnen und Unternehmer rund um den Globus hinreichend zu befähigen."

In diesem Jahr verändert Shopify den Handel durch seine Ankündigung von Plattformverbesserungen und Aktualisierungen, die sich darauf konzentrieren, Direct-to-Consumer-Marken mit allem Notwendigen auszustatten, um ein Geschäft aufzubauen und zu führen. Zu den Innovationen von Shopify zählen eine aktualisierte Shopify Plus Plattform für Unternehmensmarken, globalere Kompetenzen und erstmals erweitert Shopify nun sein Angebot mithilfe eines Erfüllungsnetzwerks, das Händler aller Größen in die Lage versetzen wird, ihre Produkte rasch und kostensparend auszuliefern.

Vorstellung des Shopify Fulfillment Network

Das Shopify Fulfillment Network , nun für den raschen Zugang verfügbar, wird US-amerikanische Händler mit einem Netzwerk dezentraler Fulfillment Centern ausstatten und in der Folge maschinelles Lernen einsetzen, um rechtzeitige Auslieferungen und geringere Versandkosten sicherzustellen und somit ihre Marke an eine führende Position und das Kundenerlebnis ins rechte Licht zu rücken.

Ankündigung der vollkommen neuen Shopify Plus Plattform für Unternehmenshändler

Die vollkommen neue Shopify Plus Plattform bietet die Einzelansicht des gesamten Händlergeschäfts, die Tools, die eine konsistente Erfahrung für die Geschäfte ermöglichen, und einen leichteren Weg als jemals zuvor, neue Geschäfte zu eröffnen, indem die Unternehmenshändler befähigt werden, rasch zu handeln, die Bedürfnisse der Verbraucher zu berücksichtigen und Wachstumspotenziale zu erschließen.

Debüt der Point-of-Sale-Software der nächsten Generation, um die Instore-Erlebnisse weiter zu verbessern.

Bei der neuen Shopify POS Software wird es sich um eine schnellere, intuitiver zu bedienende und skalierbarere Point-of-Sale-Software handeln, die Einzelhändler mit einer einfachen Schnittstelle, neuen Kundenservice-Shortcuts und Zugang zu allen App-Erweiterungen von Shopify POS ausstattet.

Going Global: Neue Wege für Händler, um internationale Käufer zu erreichen

Einführung von 11 neuen Sprachoptionen , die nun in der Shopify Admin weltweit zur Verfügung stehen, darunter traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Dänisch, Holländisch, Finnisch, Hindi, Malayisch, Norwegisch, Schwedisch, Koreanisch und Thailändisch.

, die nun in der Shopify Admin weltweit zur Verfügung stehen, darunter traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Dänisch, Holländisch, Finnisch, Hindi, Malayisch, Norwegisch, Schwedisch, Koreanisch und Thailändisch. Die Translations API von Shopify wird die übertragenen käuferbasierten Inhalte abspeichern, darunter Produkte, Sammlungen und Blog Posts, um die Händler in die Lage zu versetzen, die gleichen konsistenten Einkaufserlebnisse auch in unterschiedlichen Sprachen bereitzustellen.

von Shopify wird die übertragenen käuferbasierten Inhalte abspeichern, darunter Produkte, Sammlungen und Blog Posts, um die Händler in die Lage zu versetzen, die gleichen konsistenten Einkaufserlebnisse auch in unterschiedlichen Sprachen bereitzustellen. Mit Shopify Payments können nun alle Händler ihre Verkäufe in unterschiedlichen Währungen tätigen und dabei in ihrer lokalen Währung bezahlt werden.

Auf diese Weise wird eine vollkommen neue Online-Geschäfts-Design-Benutzererfahrung ermöglicht

Die neue Online-Geschäfts-Design-Benutzererfahrung erleichtert es Händlern, das Erscheinungsbild ihrer Geschäfte anzupassen, um den sich ständig verändernden Erwartungen der Käufer gerecht zu werden, ohne den Code aktualisieren zu müssen.

erleichtert es Händlern, das Erscheinungsbild ihrer Geschäfte anzupassen, um den sich ständig verändernden Erwartungen der Käufer gerecht zu werden, ohne den Code aktualisieren zu müssen. Einführung der Fähigkeit, Produkte in Video- und 3D-Modellen direkt in Shopify darzustellen. Auf diese Weise werden neue Funktionen für Händler bereitgestellt, um Instore-Erfahrungen online zu ermöglichen, indem die Produkte mit Leben erfüllt werden.

direkt in Shopify darzustellen. Auf diese Weise werden neue Funktionen für Händler bereitgestellt, um Instore-Erfahrungen online zu ermöglichen, indem die Produkte mit Leben erfüllt werden. Die Partner können nun Beitragszahlungslösungen direkt in den Checkout-Vorgang von Shopify integrieren.

Schnell und dennoch stabil: Ausstattung der Entwickler mit den besten Tools für die Entwicklung leistungsstarker Apps

Die populärsten Bibliotheken von Shopify werden in GraphQL zur Verfügung stehen, um Entwickler in die Lage zu versetzen, die hohe Geschwindigkeit und Effizienz für die Entwicklung schnellerer und stabilerer Apps für Händler zu nutzen.

zur Verfügung stehen, um Entwickler in die Lage zu versetzen, die hohe Geschwindigkeit und Effizienz für die Entwicklung schnellerer und stabilerer Apps für Händler zu nutzen. Mit der Shopify App CLI (Befehlszeilenschnittstelle) können die Entwickler nun alle ihre App-Entwicklungsschritte in einem Befehl bündeln und somit eine App innerhalb weniger Sekunden mit einem Gerüst versehen.

können die Entwickler nun alle ihre App-Entwicklungsschritte in einem Befehl bündeln und somit eine App innerhalb weniger Sekunden mit einem Gerüst versehen. Shopify App Bridge ist ein neues konsolidiertes Tool, das Entwickler in die Lage versetzt, ihre Apps direkt in Shopify einzubetten, darunter Desktop, Shopify Mobile und Shopify POS, um somit eine nahtlose Benutzererfahrung für Händler zu ermöglichen.

Die Einführung neuer Back-Office-Versandfunktionen, um Händler zu unterstützen, ihre Verkäufe zu steigern, Bestellvorgänge besser zu überwachen und die Kundenerlebnisse zu verbessern.

Neue Versandfunktionen ermöglichen es den Händlern, spezifische Versandvorschriften aufzustellen und die Preisgestaltung für unterschiedliche Produkte zu erstellen und dabei die automatische und präzisere Sichtbarkeit im gesamten Erfüllungsprozess herzustellen, einschließlich jeder denkbaren Aktivität im Rahmen von Apps und Serviceleistungen von Drittanbietern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://news.shopify.com/.

Über Shopify

Shopify ist die führende Multi-Channel-Handelsplattform. Händler können mit Shopify ihre Shops für vielfältige Vertriebskanäle wie Web, den mobilen Nutzungsbereich, Social Media, Marktplätze, den stationären Handel und Pop-up-Stores gestalten, einrichten und verwalten. Die Plattform bietet Händlern zudem ein leistungsfähiges Backoffice und einen einheitlichen Überblick über ihr Geschäft. Die Shopify-Plattform ist auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt, sodass Unternehmen jeder Größe die Technologie auf Enterprise-Niveau zur Verfügung steht. Shopify mit Hauptsitz in Ottawa (Kanada) unterstützt derzeit über 800.000 Unternehmen in rund 175 Ländern und genießt das Vertrauen von Marken wie Unilever, Kylie Cosmetics, Allbirds, MVMT und vielen anderen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich der Aussagen in Bezug auf die Ankündigung und Einführung neuer Produkte, Serviceleistungen und Angebote von Shopify und im Hinblick auf die Fähigkeiten und Eigenschaften dieser Produkte und die Auswirkungen dieser Produkte und Serviceleistungen auf die Geschäfte der Händler. Wörter wie "erwartet", "wird", "antizipiert" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke wurden gewählt, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Unwägbarkeiten im Hinblick auf die Vorhersage künftiger Ergebnisse und Bedingungen.

Die Ausgangssprache, in der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190619005858/de/

Contacts:

Julie Nicholson

Director of Communications

Tel.: 416-238-6705 x 302

press@shopify.com