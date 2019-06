FRANKFURT (dpa-AFX) - In diesem Juli wird in der deutschen Metall- und Elektroindustrie erstmals das neuartige tarifliche Zusatzgeld an die Beschäftigten ausgezahlt. 400 Euro fix plus 27,5 Prozent eines Monatsentgelts haben IG Metall und Arbeitgeber im Februar vergangenen Jahres für den Pilotbezirk Baden-Württemberg ausgehandelt, die dritte tarifliche Sonderzahlung nach Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Doch ein erheblicher Anteil - laut Gewerkschaft etwa 242 000 Menschen - verzichtet auf die 27,5 Prozent und erhält dafür im laufenden Jahr acht zusätzliche freie Tage./ceb/DP/jha

AXC0018 2019-06-20/06:23