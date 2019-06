Die Bundesbürger denken mittlerweile wieder öfter ans Sparen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. "Nachdem das Sparen bei den Deutschen in den letzten Jahren leicht aus der Mode gekommen war, geben wieder mehr Deutsche an, dass sie ihr Geld sparen, statt dieses zum Beispiel für ihr Hobby, Kinobesuche oder ein neues Smartphone auszugeben", sagte der Nielsen-Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Jens Ohlig.

Der Marktforscher Nielsen befragt seit mehr als 13 Jahren regelmäßig Konsumenten in 64 Ländern nach ihren Zukunftserwartungen und ihrer persönlichen finanziellen Situation. Immerhin fast jeder dritte Befragte in Deutschland gab bei der Nielsen-Umfrage an, zumindest einen Teil des frei verfügbaren Einkommens auf die hohe Kante legen zu wollen. Noch lieber geben die Deutschen das Geld, das nach der Deckung der Lebenshaltungskosten übrig bleibt, allerdings für Urlaub und Kleidung aus.

Dennoch sehen die Marktforscher hier einen deutlichen Umschwung im Verbraucherverhalten, spielte das Sparen in den Umfragen der vergangenen Jahre doch kaum noch eine Rolle. Das habe sich geändert, betonte Ohlig. "Im Ranking hat Sparen schon jetzt wieder Bronze-Status. Mit anderen Worten: Sparen liegt wieder im Trend und lässt Ausgaben wie für Freizeitaktivitäten oder Technologieprodukte auf den hinteren Plätzen zurück."/rea/DP/jha

AXC0019 2019-06-20/06:24