Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE von 222 auf 223 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Prämien im Groß- und Firmenkundengeschäft festigten sich, was gut für die großen Anbieter sei, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Nutznießern dieser Entwicklung zählten auch die Münchener./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 00:22 / BST

ISIN DE0008404005

AXC0038 2019-06-20/07:22