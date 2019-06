Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Dialysespezialisten FMC von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 71,00 auf 81,50 Euro angehoben. Die Sorgen am Markt über die mittelfristige Nachhaltigkeit des Wachstums seien wohl übertrieben, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Gewinnwachstum dürfte sich beschleunigen. Er bevorzuge die Aktie gegenüber der des Mutterkonzerns Fresenius./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 04:00 / GMT

ISIN DE0005785802

AXC0040 2019-06-20/07:27