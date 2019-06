Western Digital (WKN:863060) hat kürzlich die Lieferung seiner Produkte an Huawei gestoppt. Grund dafür war die Entscheidung der Trump-Regierung, den chinesischen Technologieriesen auf die schwarze Liste zu setzen. WD hat darüber hinaus auch eine neue strategische Partnerschaft mit Huawei in den Bereichen Festplatten und Flash-Speicher erst einmal gestoppt. Huawei wurde letzten Monat auf die schwarze Liste gesetzt. US-Unternehmen dürfen ohne die Zustimmung der Regierung keine Produkte mehr an die ...

