MEDIENMITTEILUNG

Olten, 20. Juni 2019

YOND - Immobilie mit innovativem Flächenkonzept zu 80% vermietet

Starke Nachfrage nach flexibel gestaltbaren Flächen

YOND Zürich: Innovativer Bauprozess für moderne Räume nach Mass

Ende 2017 hat Swiss Prime Site Immobilien in Zürich den Grundstein für das Projekt «YOND» gelegt. Fristgerecht wird die Immobilie nun im Herbst 2019 bezugsbereit sein und in den Immobilienbestand übergehen. Von den insgesamt rund 18'500 m2 sind per Mitte Juni 2019 bereits 80% oder über 14'000 m2 vermietet. Zu den ersten Ankermietern gehören Dienstleistungsunternehmen aus den Bereichen Recruiting, Kommunikation und Facility Management. Doch auch Produktionsbetriebe, Gastronomieunternehmen sowie Detailhändler werden das interessante Ensemble im YOND ergänzen. «Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir mit unserem innovativen Immobilienkonzept die Bedürfnisse unserer Kunden richtig antizipiert haben. Gerade heute wollen Mieter ihre Flächen so flexibel wie möglich aus- und sogar zurückbauen können. Dabei bietet ihnen YOND genau das geeignete Mass an Freiheit, um ihren Flächenbedarf im Einklang mit ihrem Geschäftsmodell anpassen zu können. Zudem ist ihnen der Mix aus modernen Arbeitsplätzen und einem vielfältigen Standort mit Dienstleistungen für ihre Mitarbeiter wichtig», kommentiert Peter Lehmann, CEO Swiss Prime Site Immobilien, die starke Nachfrage nach dem Immobilienprodukt. Für die verbleibenden rund 4'500 m2 befindet sich Swiss Prime Site Immobilien in regem Austausch mit weiteren möglichen Mietern.

YOND richtet sich mit seiner einzigartigen Gebäudestruktur sowohl an Dienstleistungsanbieter wie auch an Produktionsbetriebe. Damit soll für alle Mieter ein inspirierendes Umfeld entstehen. Das Ziel des Projekts mit einem Investitionsvolumen von CHF 91 Mio. (inkl. Land) und einem erwarteten jährlichen Mietertrag von CHF 4.8 Mio. war es, mittels nutzungsunabhängigen Räumen verschiedenen Innengestaltungskonzepten und den wechselnden Flächenbedürfnissen der Mieter entgegenzukommen. YOND vereint das, was den heutigen Zeitgeist ausmacht: Erlebnisreiche sowie funktionale Räume und Flächen, die sich individuell und kreativ an die gegebene Marktlage anpassen lassen. Der innovative Charakter des Gebäudes zeigte sich ebenfalls während des gesamten Planungs- und Realisationsprozesses. Dieser verlief erstmalig komplett nach den Prinzipien des «Lean Construction». Dazu Peter Lehmann, CEO Swiss Prime Site Immobilien: «Beim Projekt YOND konnten wir innovative Technologien und Abläufe einsetzen, mit welchen wir in Zukunft noch besser Arbeits- und Lebensräume nach Mass und den Kundenwünschen entsprechend schaffen können. Die hohe Nachfrage beweist, dass wir mit YOND genau den Zeitgeist getroffen haben».

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Mladen Tomic, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

Peter Lehmann, CEO Swiss Prime Site Immobilien

Tel. +41 58 317 17 30, peter.lehmann@sps.swiss

Swiss Prime Site Immobilien AG

Die Swiss Prime Site Immobilien AG ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Ihr Immobilienportfolio weist aktuell einen Wert von über CHF 11 Mrd. aus. Der Anlagefokus von Swiss Prime Site Immobilien liegt auf Investitionen in erstklassig gelegene Qualitätsliegenschaften in der Schweiz. Diese werden hauptsächlich von kommerziellen Mietern genutzt. Ein weiteres starkes Standbein innerhalb des Geschäftsfelds sind Umnutzungen, Entwicklungen und Modernisierungen ganzer Areale.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.