DEUTSCHLAND: - DAX DÜRFTE RALLY FORTSETZEN - Nach dem leichten Zaudern der Anleger zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag die Aussicht auf eine wieder lockerere US-Geldpolitik den Dax antreiben. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,40 Prozent im Plus auf 12 358 Punkte. Darüber winkt der höchste Kurs seit Anfang Mai. Die US-Notenbank Fed habe es geschafft, die ohnehin schon hohen Erwartungen der Märkte noch zu übertreffen, ohne mit Blick auf die US-Wirtschaft Alarmglocken zu läuten, sagte Stratege Stephen Innes von Vanguard Markets. So hatte die Fed am Mittwoch die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und ihre Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft signalisiert.

USA: - FED HÄLT DEN DOW IN DER ERFOLGSSPUR - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch von der gestiegenen Wahrscheinlichkeit für baldige Zinssenkungen profitiert. Die US-Notenbank Fed erfüllte Hoffnungen der Anleger, indem sie die Tür für eine gelockerte Geldpolitik weit öffnete. Die Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Ausblick hätten zugenommen, begründete die Notenbank ihre Bereitschaft, angemessen zu handeln. Am Aktienmarkt verhalf dies dem Dow Jones Industrial nach seinem bisherigen Juni-Lauf am Mittwoch nur noch moderat nach oben. Der Leitindex festigte seinen höchsten Stand seit Anfang Mai und schloss 0,15 Prozent höher bei 26 504,00 Punkten.

ASIEN: - KURSGEWINNE NACH US-ZINSSIGNAL - Die Aktienmärkte in Asien haben von der Aussicht auf Zinssenkungen in den USA profitiert. Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins am Mittwoch zwar nicht angetastet, die Tür für Zinssenkungen in der Zukunft aber geöffnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Donnerstag um 0,68 Prozent zu. In Hongkong gewann der Hang Seng etwa ein Prozent und in China kletterte der CSI 300 zuletzt rund drei Prozent. Neben den Zinshoffnungen hatte der Markt zuletzt auch von positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China profitiert.

DAX 12.308,53 -0,19%

XDAX 12.319,15 -0,17%

EuroSTOXX 50 3.454,70 0,05%

Stoxx50 3.181,77 0,02%

DJIA 26.504,00 0,15%

S&P 500 2.926,46 0,30%

NASDAQ 100 7.667,74 0,42%°

Bund-Future 172,66 0,08%°

Euro/USD 1,1264 0,34%

USD/Yen 107,64 -0,43%

Euro/Yen 121,25 -0,10%°

Brent 62,66 +0,84 USD

WTI 54,44 +0,68 USD°

