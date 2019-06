The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA ES0313307219 BANKIA 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013429073 BPCE 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010856123 NORSKE SKOG 19/22 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US168863DL94 CHILE 19/50 BD01 BON USD N

CA XFRA USK0479SAF58 A.P.MOELLER 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US26884ABL61 ERP OPERATG 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US44891CBA09 HYUNDAI CAP. 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US44891CBB81 HYUNDAI CAP. 19/24 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US715638DA73 PERU 19/30 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1809930453 DT.BANK IS. 19/23 AD BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1843433712 FISERV 19/25 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1843433985 FISERV 19/31 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1843434017 FISERV 19/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1843434108 FISERV 19/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1843434280 FISERV 19/27 BD02 BON EUR N

CA MRKD XFRA XS2011260531 MERCK KGAA SUB.ANL.19/79 BD02 BON EUR N

CA MRKE XFRA XS2011260705 MERCK KGAA SUB.ANL.19/79 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2017471553 UNICREDIT 19/25 MTN BD02 BON EUR N

CA 485B XFRA AU000000AMC4 AMCOR PLC CDI/1 DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA WOR1 XFRA BMG2155D2029 CHINA LOTSYN.SUB.HD-0,025 EQ00 EQU EUR N

CA 303 XFRA CA15234A1030 CENTR BRANDS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA AEIA XFRA DE000A2YNUT5 ALLGEIER SE NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA 13L XFRA CA98880A1066 ZTR ACQUISITION CORP. EQ01 EQU EUR N

CA 4EQ XFRA FR0013328184 OXATIS EO-,5 EQ01 EQU EUR Y