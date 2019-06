FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.143 EUR

TRDS XFRA IE00BF2GFH28 IMII-US TRE.BD DLD 0.226 EUR

TRDX XFRA IE00BF2FN646 IMII-US T.B7-10 DLD 0.233 EUR

TRD3 XFRA IE00BF2FNG46 IMII-US T.B.1-3 DLD 0.219 EUR

TRD7 XFRA IE00BF2FNQ44 INV.M.II-US TR.B.3-7 Y.DL 0.217 EUR

SMLD XFRA IE00B8CJW150 IM-I.MO.US EN.IN.MLP D 0.979 EUR