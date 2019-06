FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.080 EUR

C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.113 EUR

XAT1 XFRA IE00BFZPF439 IN.M.II-IAT1CB HDGEOD 0.304 EUR

2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.097 EUR

NNIC XFRA US55315J1025 MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1 1.098 EUR

XFRA DE000HSH35V9 HCOB MZC 20 12/19 0.000 %

19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.125 EUR

FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.283 EUR

22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.060 EUR

LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.131 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.187 EUR

ICFP XFRA IE00BG0NY640 IM II-MSCI EELCP EOD 0.834 EUR

E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.089 EUR

PSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.177 EUR

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.168 EUR

2B5 XFRA CNE100001TJ4 BAIC MOTOR CORP.LTD H YC1 0.025 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.062 EUR

CQN XFRA CNE100001QN2 BANK OF CHONGQING H YC1 0.020 EUR

ICW5 XFRA LU1440654330 ICBCCS W.T.S+P CN.500 BDL 0.287 EUR

XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.036 EUR

BMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 0.055 EUR

0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.040 EUR

FAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.362 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.095 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.066 EUR

3S5 XFRA CNE100001ZS2 RED STAR MACAL.GR.H YC 1 0.035 EUR

EHDL XFRA IE00BYYXBF44 IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A 0.264 EUR

PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A 0.069 EUR

UFLE XFRA IE00BFZ11324 IMII-I.USD FL.RATE NOT.A 0.156 EUR

EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 IMIII-I.EO S.H.DI.L.VO. A 0.761 EUR

PDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.233 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.256 EUR

1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.149 EUR

BFSA XFRA LU1704650164 BEFESA S.A. ORD. O.N. 1.320 EUR

1SJ XFRA GB00B03HDJ73 STOBART GROUP LTD. 0.034 EUR