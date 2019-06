Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Infineon mit "Outperform" und einem Kursziel von 20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Chipkonzern sei der beste Wert, mit dem Anleger an der elektrischen Revolution bei Autoantrieben partizipieren können, schrieb Analyst Mark Li in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die konjunkturelle Situation, der Handelskrieg und die bevorstehende Übernahme von Cypress eröffneten Anlegern einen hervorragenden Einstiegspunkt./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 04:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-06-19/22:23

ISIN: DE0006231004