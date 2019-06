Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 26,50 auf 18,55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung passte Analyst Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an. Der bevorstehende Kapitalmarkttag Ende Juni rücke nun bei den Papieren der Fluggesellschaft in den Mittelpunkt. Dabei erwartet er neue Infos zu den Kapazitäten, zur Kostenkontrolle bei der Eurowings-Tochter und zu den Zielen./kro/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 12:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-06-19/22:24

ISIN: DE0008232125