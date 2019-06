Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank hat seinen Leitzins wie weithin erwartet unverändert gelassen, sich zugleich aber etwas pessimistischer zu Wirtschaftswachstum und Inflationserwartungen geäußert und seien "geduldige" Haltung in Bezug auf mögliche Leitzinsänderungen aufgegeben. In der geldpolitischen Erklärung vom Mittwochabend heißt es: "Ein anhaltendes Wirtschaftswachstum, gute Arbeitsmarktbedingungen, eine Inflation nahe dem symmetrischen Zielwert von 2 Prozent ist nach Ansicht des Ausschusses weiterhin das wahrscheinlichste Szenario, aber die Unsicherheiten für diesen Ausblick haben sich erhöht." Fed-Chairman Jerome Powell sagte: "Die Fed hat einige signifikante Änderungen an ihrem geldpolitischen Statement vorgenommen" und weiter, dass es nach Meinung vieler FOMC-Mitglieder jetzt mehr Argumente für Zinssenkungen gebe. Allerdings wolle das Gremium gerne abwarten, ob die Risiken das Wachstum weiter belasteten und dann auf Basis "anhaltender Entwicklungen" handeln. Die Zinsentscheidung fiel mit 9 zu 1 Stimmen.

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrem Kurs der ultralockeren Geldpolitik fest und hat die Absicht bekräftigt, die Zinsen bis mindestens etwa im Frühjahr 2020 sehr niedrig zu halten. Das Ziel für den kurzfristigen Zinssatz liegt unverändert bei minus 0,1 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen soll weiter um 0 Prozent gehalten werden. Die BoJ machte keine Aussagen zu einer möglichen monetären Lockerung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

12:00 LU/Ado Properties SA, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Befesa 1,122 EUR Design Hotels 0,12 EUR Sto SE + CO. 4,09 EUR Stroeer 2,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000 14:30 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -122,00 Mrd USD zuvor: -134,38 Mrd USD 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 9,3 zuvor: 16,6 16:00 Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,9 zuvor: -6,5

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2022 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2025 im Gesamtvolumen von 7,5 bis 9 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volume von 20 Mrd HUF 11:50 FR/Auktion 0,25-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 Im Gesamtvolumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.364,50 0,41 S&P-500-Future 2.944,50 0,38 Nikkei-225 21.440,46 0,50 Schanghai-Composite 2.979,86 2,13 +/- Ticks Bund -Future 172,65 12 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.308,53 -0,19 DAX-Future 12.318,50 -0,18 XDAX 12.319,15 -0,17 MDAX 25.504,34 -0,40 TecDAX 2.838,02 -0,20 EuroStoxx50 3.454,70 0,05 Stoxx50 3.181,77 0,02 Dow-Jones 26.504,00 0,15 S&P-500-Index 2.926,46 0,30 Nasdaq-Comp. 7.987,32 0,42 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,53 -23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel starten. Die US-Notenbank hat am Vorabend auf ihrer Sitzung zwar wie erwartet ihre Geldpolitik bestätigt, sich zugleich aber etwas pessimistischer zu Wirtschaftswachstum und Inflationserwartungen geäußert und ihre "geduldige" Haltung in Bezug auf mögliche Leitzinsänderungen aufgegeben. Am Markt wird dies als klares Signal für zukünftige Zinssenkungen gewertet. Für Juli wird eine Zinssenkung nun mit praktisch 100 Prozent eingepreist. Spannend könnte auch der am Nachmittag beginnende Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs werden. Im Zentrum stehen die Suche nach einem Nachfolger für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Sie könnte Auswirkungen auf die Wahl des nächsten EZB-Präsidenten haben.

Rückblick: Behauptet - Die Anleger hielten sich bedeckt nach der Kursrally vom Dienstag und vor der geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Neue Hoffnung gibt es wieder im US-chinesischen Handelsstreit, nachdem US-Präsident Donald Trump getwittert hatte, dass er auf dem G20-Gipfel Ende Juni ein Gespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping haben werde. Starke Vorlagen von den US-Börsen stützten die Halbleiterwerte. Mit der Aussicht auf neue geldpolitische Lockerungen wurden zudem zyklische Werte wieder stärker nachgefragt. STMicro gewannen 2,1 Prozent, Infineon 2,3 und ASML 0,8 Prozent. Gemieden wurden Fluglinienaktien. Der Gewinnwarnung der Lufthansa vom Wochenende dürften weitere aus der Branche folgen, hieß es im Handel. Air France verloren 3,6 Prozent, IAG 3,2 Prozent, Easyjet 3,6 Prozent, Ryanair 0,5 Prozent und Lufthansa 1,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Immobilienwerte wurden weiter links liegen gelassen bzw. verkauft. Der Branchenindex verlor 1,9 Prozent, nachdem der Berliner Senat am Dienstag Eckpunkte für ein fünfjähriges Mieterhöhungsverbot beschlossen hatte. Deutsche Wohnen und Ado Properties fielen um weitere 4,8 bzw. 4,4 Prozent. Im DAX gaben Vonovia um 3,3 Prozent nach. Vossloh verbilligten sich um 2,6 Prozent, belastet von einer gewinnverwässernden Kapitalerhöhung. Die Aktie des Eisenbahntechnologiekonzerns steigt zudem am Freitag aus dem SDAX ab und wird durch die Medizintechnik-Aktie Eckert & Ziegler ersetzt, die um 2,6 Prozent zulegte. Ebenfalls im SDAX fiel der Kurs des wegen Bilanzunregelmäßigkeiten krisengeschüttelten Möbelhändlers Steinhoff um 8,8 Prozent. Das Unternehmen wies im vergangenen Geschäftsjahr erneut einen Milliardenverlust aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Delivery Hero legten deutlich zu. Nach einem positiven Geschäftsverlauf in den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals hat das Unternehmen die Umsatzprognose angehobe. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 10,5 Prozent fester getaxt.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Mit leichten Aufschlägen reagierten die US-Indizes auf die Zinsentscheidung und die Aussagen der US-Notenbank, die die Tür für eine Zinssenkung weiter geöffnet haben. Das Zinsniveau wurde zwar wie erwartet, bestätigt, der Offenmarktausschuss (FOMC) äußerte sich aber pessimistischer zum Wirtschaftswachstum sowie den Inflationserwartungen geäußert und gab sene "geduldige" Haltung in Bezug auf mögliche Leitzinsänderungen auf. Powell sagte zudem, nach Meinung vieler FOMC-Mitglieder gebe es jetzt mehr Argumente für Zinssenkungen. Am Anleihemarkt legten die Kurse zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 2,8 Basispunkte auf 2,03 Prozent. Bei den Einzelwerten legten Adobe um 5,2 Prozent zu. Der Software-Konzern übertraf für das zweite Quartal die Erwartungen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1266 +0,3% 1,1229 1,1219 EUR/JPY 121,28 -0,1% 121,37 121,57 EUR/CHF 1,1160 +0,0% 1,1156 1,1169 EUR/GBR 0,8878 -0,0% 0,8882 0,8879 USD/JPY 107,65 -0,4% 108,08 108,37 GBP/USD 1,2689 +0,4% 1,2643 1,2636 Bitcoin BTC/USD 9.300,25 0,85 9.221,75 9.105,75

Der Dollar geriet mit der Aussicht auf eine Zinssenkung unter Druck, sowohl gegenüber dem Yen, wie auch dem Euro und Schwellenländer-Währungen. Der Euro legte in der Spitze bis auf 1,1254 Dollar zu. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1229 Dollar. Im asiatisch geprägten Geschäft am Donnerstag weiter der Dollar seine Verluste aus.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,57 53,76 +1,5% 0,81 +15,4% Brent/ICE 62,79 61,82 +1,6% 0,97 +13,8%

