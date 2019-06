Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Airbus nach einer Investorenveranstaltung des Unternehmens mit einem Kursziel von 149 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Seine positive Einschätzung des Flugzeugbauers sei untermauert worden, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Produktionsraten von Maschinen mit schmalen Rümpfen, bessere Gewinnmargen beim A350 sowie besser Mittelzuflüsse beim A220 sowie A400 stützen seine Einschätzung, dass die Gewinne und die Mittezuflüsse auf Sicht mehrere Jahre zulegen dürften./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-06-20/08:26

ISIN: NL0000235190