flatex Morning-news Öl (Brent): Am Mittwoch standen am internationalen Rohölmarkt ...

Am Mittwoch standen am internationalen Rohölmarkt die von der EIA publizierten wöchentlichen Rohöllagerbestände im Fokus. Die Daten stammen vom Ablauf der Woche mit dem Stichtag des 14. Junis und wurden um 16:30 Uhr wie jeden Mittwoch ausgewiesen. Die Lagerbestände nahmen um 3,1 Mio. Fass ab. Dennoch liegen die US-Rohöllagerbestände mi 482,4 Mio. Fass rund 7 Prozent oberhalb des Fünfjahresdurchschnittes. Im direkten Vergleich zum Vorjahr hat sich der Rohöllagerbestand erhöht. Am 15. Juni 2018 lag dieser nämlich bei 426,5 Mio. Fass. Addiert man dazu nun die strategischen Rohölreserven der USA, so lagern 1,962 Mrd. Fass Rohöl in den USA.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent im August-Kontrakt an der Terminbörse ICE bildete am 25. April 2019 ein Hoch bei 74,04 US-Dollar aus und fiel seitdem bis auf ein Verlaufstief vom 05. Juni 2019 von 59,45 US-Dollar zurück. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 62,89/65,02/66,75/68,47/70,60 und 74,04 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen hingegen kämen bei 59,45 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 57,31/56,00/53,86 und 50,42 US-Dollar in Betracht.

