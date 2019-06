Laut dem "manager magazin" soll Oliver Samwer sich intensiv mit den Möglichkeiten beschäftigen Rocket Internet von der Börse zu nehmen. Aktuell steht die Aktie mit 8 Prozent im Plus. Das Papier von Rocket Internet zeigt eine Jahresperformance von Minus 7,18 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei 4,03 Milliarden Euro. In den vergangenen 12 Monaten kostete eine Aktie bis zu 32 Euro in der Spitze ...

