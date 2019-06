Mit drei Rohstofffirmen wollte Lars Windhorst zeigen, dass er nachhaltig wirtschaften kann. Tatsächlich laufen auch diese Firmen des zweifachen Pleitiers schlecht. Das einstige Wunderkind bekommt dennoch frisches Geld.

Berlin, das Internationale Handelszentrum in der Friedrichstraße 95, am vergangenen Montag. Lars Windhorst eilt in den Konferenzraum seiner Firma, die im 16. Stock residiert, setzt sich, legt die beiden Handys auf den Tisch, eines hatte er gerade noch am Ohr. Letzte Woche Abu Dhabi, gestern Tel Aviv, diese Woche Großbritannien und Frankreich. Dass er heute in sein Berliner Büro gekommen ist, hat mit seinen Zähnen zu tun. An die lässt er nur seinen deutschen Zahnarzt, der Termin war heute Vormittag. War es schmerzhaft? Windhorst, dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, setzt ein Zahnpasta-Lächeln auf und vermeldet: "Null Problem."

Null Problem. Das ist die Botschaft, die Lars Windhorst seit Jahrzehnten aussendet. Windhorsts Wohnung, das ist sein Privatjet, mit dem er zu Investoren in aller Welt fliegt und seine Beteiligungen anpreist. In diesen Tagen erzählt der 42-Jährige seinen Geldgebern mal wieder eine neue Geschichte: die Neuerfindung seiner selbst, mit einem neuen Firmennamen und einer neuen Rolle.

Es ist Neustart Nummer vier für den Mann, den sie früher "das deutsche Wunderkind" und später ein Windei nannten. Wunderkind, weil er schon als 14-Jähriger im ostwestfälischen Provinzkaff Rahden Computer zusammenschraubte, bald erste Firmen gründete, Bundeskanzler Helmut Kohl auf eine Delegationsreise nach Vietnam begleitete. Das "Wunderkind"-Image störe ihn nicht, sagt Windhorst, im Büro in London hänge sogar ein Foto von ihm mit Kohl.

Ihn stört der Ruf als Windei. Windhorst war schon zwei Mal pleite, bevor er es vor etwa sechs Jahren noch einmal versuchte. Die Weltmärkte wollte er erobern, mit drei Firmen aus den Branchen Öl und Gas, Kohle und Landwirtschaft. Wieder einmal fand er Investoren, die ihm Geld gaben. Bis heute verloren die Aktien jedoch 90 bis 99 Prozent ihres Werts. Ihre Schulden bedienen die arg gebeutelten Firmen nur teilweise planmäßig. Die Bilanzen sind teilweise nicht testiert oder mit bedenklichen Hinweisen der Wirtschaftsprüfer versehen.

Windhorsts alte Firma Sapinda heißt jetzt Tennor. Nach 15 Jahren sei es einfach an der Zeit für einen neuen Namen, eine neue Marke, sagt Windhorst. Er macht jetzt in Unterwäsche (La Perla), Schiffen (Flensburger Schiffbau-Gesellschaft), Film (Wildbunch), Live-Streaming (Hitbox), Immobilien (Civitas), in Kurkuma, Chinoa und Chia-Samen. Das nächste ganz große Ding in seinem Portfolio soll Avateramedical sein, ein Hersteller von Operationsrobotern. "Es macht enormen Spaß, diese Vielfalt zu erleben", schwärmt Windhorst.

Insider behaupten, die Investments seien sicher bis zu vier Milliarden Euro wert, und in diesem Jahr könne bestimmt ein hoher dreistelliger Millionengewinn erzielt werden. Gerade erst habe er für seine Holding 1,5 Milliarden Euro eingesammelt, berichtet Windhorst stolz.

Doch einen bedeutenden Teil der Gewinne schreibt er nur auf dem Papier: indem er den Wert seiner Beteiligungen hochrechnet. Es ist ein Geschäftsprinzip, das nicht auf harter Währung basiert, sondern auf schönen Geschichten, die Windhorst so gut erzählen kann wie wohl kaum ein anderer. Es beruht auch darauf, dass mit neuen Mitteln Altschulden abgelöst werden. Den Nachweis, nachhaltig operativ erfolgreich sein zu können, ist er bislang schuldig geblieben.

Für Edwin Eichler, einst Vorstandschef bei Sapinda, ist Windhorst dennoch "ein begnadeter Unternehmer", der entschlossen zu seinen Entscheidungen stehe. "Manchmal funktioniert es, manchmal nicht." Er mache keine illegalen Geschäfte, gehe aber Risiken ein, sagt Eichler, der vor seiner Sapinda-Zeit Vorstand bei Thyssenkrupp war. "Wer bei ihm investiert, muss selbst die Risiken und Chancen auf eigene Gefahr hin einschätzen." Ein anderer Geschäftsfreund zeigt sich beeindruckt, wie cool Windhorst agiere, wenn Firmen vor dem Exitus stehen. "Ich würde da keine Minute ruhig schlafen."

2013, bei seinem letzten Neustart, wollte Windhorst es allen zeigen. Namhafte Manager versammelte er um sich, die für ein seriöses Image sorgten: Hubertus von Grünberg, der Exchef von ABB, ging in seinen Beirat, genauso wie Beraterlegende Roland Berger oder Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold. Oder eben Eichler. Als Konzernprüfer wurde mit EY einer der vier größten Wirtschaftsprüfer weltweit engagiert. Wohnsitze in der Schweiz und in ?Monaco, ein Privatjet plus Hubschrauber, eine 74-Meter-Yacht - die Fassade stimmte. Die Generali Versicherung oder Fondsgigant Fidelity investierten. Windhorst ist ein Vertriebsgenie, sagt einer, der ihn lange kennt. Mit Details seiner drei Rohstofffirmen aber habe er sich nur wenig befasst. Windhorst sagt, er wisse "ziemlich gut Bescheid, was passiert".

Neustart mit Kohle, Öl, Getreide

Vielleicht ist das aber doch zu wenig. Seine Firma Ichor Coal etwa investierte in südafrikanische Minen. Schon nach kurzer Zeit fielen massive Wertberichtigungen an. Die Rückzahlung einer 2017 fälligen Anleihe wurde auf dieses Jahr verschoben. Operativ lief es alles andere als rund. Windhorst relativiert: Durch den Verkauf einer Beteiligung kämen demnächst 130 Millionen Euro rein. "Der Bereich Kohle ist dann abgeschlossen. Relativ positiv." Doch auch er gesteht ein: "Es hätte besser laufen können."

Firma Nummer zwei, Sequa Petroleum, sollte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...