Bielefeld (ots) - Geht nicht, gibt's nicht - das scheint das Motto von Lars Windhorst. Der umtriebige Unternehmer mit dem kaum noch zu durchschauenden Firmengeflecht überrascht immer wieder. Mit dem Einstieg ins Fußballgeschäft ist ihm ein echter Paukenschlag gelungen. Der Selfmade-Mann fliegt im eigenen Jet um den Globus, um neues Geld einzusammeln - in Abu Dhabi, Nordamerika, Europa. Weltweit sucht immer mehr Kapital immer neue Möglichkeiten, möglichst gewinnbringend angelegt zu werden. Windhorst investiert in immer höherer Schlagzahl in Wetten auf eine bessere Zukunft. Hauptsache, das geht gut.



